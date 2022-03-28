Мирча Луческу: «Не в природе спортсменов одобрять боевые действия»

рассказал, как относится к российским спортсменам на фоне ситуации на Украине.

«Я считаю, что те, кто высказывался в поддержку спецоперации (при переводе слова Луческу были изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), должны быть отстранены, потому что спорт к подобному не имеет никакого отношения.

Спорт – это азарт и честная игра. Не в природе спортсменов одобрять боевые действия (при переводе слова Луческу были изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru). Те, кто высказываются об этом в положительном ключе, – жертвы пропаганды.

Я говорил, что российские спортсмены не должны нести ответственность за то, что происходит на Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может способствовать миру.

Установить мир спорт, наверное, не способен, но он может проложить путь к тому, к чему мы все стремимся. Что мы будем делать, когда конфликт закончится? Как примиримся друг с другом?» – сказал главный тренер киевского «Динамо».