Непомнящий о встрече с вором в законе Шишканом: «За полтора часа не услышал ни одного мата. И в этой среде есть люди, на которых можно положиться»

рассказал о встрече с криминальным авторитетом.

– Сталкивались с криминалом в 90-е?

– Конечно, у меня в этой среде много знакомых. Например, однажды общался с Олегом Николаевичем Шишкановым (Шишкан – вор в законе, лидер «Раменской» ОПГ – прим. Sports.ru). В свое время я помогал «Коломне», когда там зять работал, а потом .

– Как помогали?

– В трудные девяностые мог, например, комплект формы подогнать.

– Какое мнение у вас сложилось о представителях криминального мира?

– Разговаривал с Шишкановым. За полтора часа, конечно, нельзя делать глобальные выводы. Но за это время я не услышал ни одного мата. У него есть разумное, аргументированное понимание того, как развивать наш футбол.

Еще общаюсь с тремя-четырьмя людьми. После личного знакомства с ними понял, что и в этой среде есть люди, на которых можно положиться. Во всяком случае, понятие порядочности и справедливости в равных долях есть и на той, и на этой стороне.

– А сами становились жертвой криминала?

– Был только один неприятный случай. Перевозили дочку с зятем из Ашхабада в Коломну: прибыли в «Домодедово» с вещами в 14 коробках из-под сигарет. Сели с ними в ПАЗик, и тут в автобус врывается какой-то парень и говорит: «С вас десять тысяч рублей за коробку». Думал, что мы вещи на продажу привезли. Я пытался убедить его, что это наши личные вещи.

– Удалось?

– Он взял нож, разрезал коробку и все понял. «Тогда с вас по пять тысяч!» – говорит. Мы пытались объяснить, что футболисты. Не получилось – пришлось платить.

– Вас когда-нибудь обманывали по-крупному?

– Я прожил «сто лет», а до сих пор юридический девственник. Проблемы в этом плане все еще возникают.

Когда я работал в ЦСКА, ко мне обратился армейский болельщик – посоветовал вложить деньги в КПК [Кредитный потребительский кооператив], так как работал в этой структуре. Я его хорошо знал, поэтому так и поступил. А деньги в итоге подвисли. Знакомые говорят, мошенничество.

– Получается, знакомый обманул вас?

– Нет, он тоже на деньги попал. По этому делу начался процесс, уже полгода длится. Мы вместе ждем результата, пока его нет.

– Сколько вложили?

– Если считать в рублях, то семизначную сумму, – сказал бывший тренер и советник президента ЦСКА.