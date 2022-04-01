Непомнящий о встрече с вором в законе Шишканом: «За полтора часа не услышал ни одного мата. И в этой среде есть люди, на которых можно положиться»

Валерий Непомнящий рассказал о встрече с криминальным авторитетом.
– Сталкивались с криминалом в 90-е?
– Конечно, у меня в этой среде много знакомых. Например, однажды общался с Олегом Николаевичем Шишкановым (Шишкан – вор в законе, лидер «Раменской» ОПГ – прим. Sports.ru). В свое время я помогал «Коломне», когда там зять работал, а потом «Сатурну».
– Как помогали?
– В трудные девяностые мог, например, комплект формы подогнать.
– Какое мнение у вас сложилось о представителях криминального мира?
– Разговаривал с Шишкановым. За полтора часа, конечно, нельзя делать глобальные выводы. Но за это время я не услышал ни одного мата. У него есть разумное, аргументированное понимание того, как развивать наш футбол.
Еще общаюсь с тремя-четырьмя людьми. После личного знакомства с ними понял, что и в этой среде есть люди, на которых можно положиться. Во всяком случае, понятие порядочности и справедливости в равных долях есть и на той, и на этой стороне.
– А сами становились жертвой криминала?
– Был только один неприятный случай. Перевозили дочку с зятем из Ашхабада в Коломну: прибыли в «Домодедово» с вещами в 14 коробках из-под сигарет. Сели с ними в ПАЗик, и тут в автобус врывается какой-то парень и говорит: «С вас десять тысяч рублей за коробку». Думал, что мы вещи на продажу привезли. Я пытался убедить его, что это наши личные вещи.
– Удалось?
– Он взял нож, разрезал коробку и все понял. «Тогда с вас по пять тысяч!» – говорит. Мы пытались объяснить, что футболисты. Не получилось – пришлось платить.
– Вас когда-нибудь обманывали по-крупному?
– Я прожил «сто лет», а до сих пор юридический девственник. Проблемы в этом плане все еще возникают.
Когда я работал в ЦСКА, ко мне обратился армейский болельщик – посоветовал вложить деньги в КПК [Кредитный потребительский кооператив], так как работал в этой структуре. Я его хорошо знал, поэтому так и поступил. А деньги в итоге подвисли. Знакомые говорят, мошенничество.
– Получается, знакомый обманул вас?
– Нет, он тоже на деньги попал. По этому делу начался процесс, уже полгода длится. Мы вместе ждем результата, пока его нет.
– Сколько вложили?
– Если считать в рублях, то семизначную сумму, – сказал бывший тренер «Томи» и советник президента ЦСКА.