Фанаты «Ниццы» скандировали «ИГИЛ*, мы тебя трахнем» на матче с «Лионом». Судья приостановил игру

Матч «Ниццы» и «Лиона» приостановили из-за кричалок про ИГИЛ*.

«Ницца » одержала победу со счетом 3:2 в домашнем матче 8-го тура Лиги 1.

Во втором тайме фанаты хозяев стали скандировать «ИГИЛ*, мы тебя трахнем». Главный арбитр встречи Жером Брисар из-за этого ненадолго приостановил игру.

Эта кричалка также несколько раз звучала на матчах «Ниццы» в прошлом и связана с терактом, который произошел в городе 14 июля 2016 года – его исполнитель врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной в за салютом в честь Дня взятия Бастилии, на 19-тонном грузовике. 86 человек погибли, 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность взяло на себя «Исламское государство*».

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.