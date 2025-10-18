Фанаты «Ниццы» скандировали «ИГИЛ*, мы тебя трахнем» на матче с «Лионом». Судья приостановил игру
Матч «Ниццы» и «Лиона» приостановили из-за кричалок про ИГИЛ*.
«Ницца» одержала победу со счетом 3:2 в домашнем матче 8-го тура Лиги 1.
Во втором тайме фанаты хозяев стали скандировать «ИГИЛ*, мы тебя трахнем». Главный арбитр встречи Жером Брисар из-за этого ненадолго приостановил игру.
Эта кричалка также несколько раз звучала на матчах «Ниццы» в прошлом и связана с терактом, который произошел в городе 14 июля 2016 года – его исполнитель врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной в за салютом в честь Дня взятия Бастилии, на 19-тонном грузовике. 86 человек погибли, 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность взяло на себя «Исламское государство*».
* – ИГИЛ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.
