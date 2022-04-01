Непомнящий о пенсии: «26 тысяч рублей. Если бы жил не в Москве, то намного меньше бы выходило»

рассказал о размере своей пенсии.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Только вернулся из командировки – решал семейные дела. Сейчас у меня жизнь дедушки и прадедушки. Гуляю с собачкой, занимаюсь домашними делами, когда родители куда-нибудь уезжают, присматриваю за внучками. У них, конечно, свои дела, ведь они уже взрослые, но дедушкин контроль, а в больше степени кошелек, все равно нужны. А вот правнучке со мной весело – с удовольствием проводит время с дедом.

– На что живете?

– На накопления.

– Не пенсию нереально прожить?

– Не знаю, не пробовал, ха-ха.

– Какая у вас пенсия?

– Она должна была быть почти нулевой – я почти все время работал за границей, а, как потом выяснилось, те годы не входят в общий стаж. Но потом все-таки что-то набежало. Сейчас получаю 26 тысяч рублей. Если бы жил не в Москве, то намного меньше бы выходило.

Если честно, я пытаюсь получить еще один источник дохода. Мы с товарищем создали предприятие в футбольной сфере – оно должно устраивать сборы командам. Но пока, к сожалению, ничего не получается, – сказал экс-тренер .