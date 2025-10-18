14-летняя испанская футболистка совершила самоубийство из-за издевательств в школе. «Бетис» и «Севилья» выразили соболезнования

«Бетис» почтил память покончившей с собой школьницы.

На этой неделе 14-летняя Сандра Пенья совершила самоубийство в Севилье из-за издевательств в школе. Она болела за «Бетис» – на фотографии, которую опубликовали родители девочки, она одета в футболку команды.

«Бетис» посвятил Сандре пост перед матчем с «Вильярреалом» в 9-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм). «Памяти Сандры Пеньи», – гласит надпись на опубликованном клубом изображении.

«Севилья» тоже выразила соболезнования в связи с трагедией.

«Футбольный клуб «Севилья» выражает солидарность со всеми жертвами ненависти, преследований и травли и выражает полную поддержку семье Сандры Пеньи в это трудное время. Мы с вами», – заявили в клубе.

Сандра играла за женскую команду «Ханиболл». «Бетис» выразил соболезнования ее клубу, пишет Marca.