Непомнящий о драках в «Томи»: «Дзюбу никогда не били. У него же руки длинные, развит физически – попробуй к нему подступи»

рассказал о драках Артема Дзюбы в .

– Бывали стычки у Дзюбы?

– Конечно! Когда играют большие мальчики, которым далеко за 20, стычки неизбежны. И Дзюба тут не исключение.

Но у меня были такие классные ребята – поругались, кто-то кому-то попадет – и все, разошлись. Считаю, стычки – это нормально. Если в команде тишь да гладь – жди беды.

– Неужели не было серьезных драк?

– Однажды один футболист нокаутировал другого. За это я сразу удалил его с тренировки.

Потом он подходит ко мне и говорит: «Валерий Кузьмич. Извините, пожалуйста». Я говорю: «Ты чего творишь вообще?» Отвечает: «Да пошел он!» «И что – теперь у нас всегда так будет?» «Нет, я извинился уже, мы пожали руки».

На этом вопрос был закрыт. Хотя у проигравшего в драке приличный такой фингал был.

– А так сильно прилетало?

– Бывали стычки, но его никогда не били. У него же руки длинные – попробуй к нему подступи. Да еще он и развит физически – мало кому захочется с ним драться.

Его только очень напрягали после того скандала с Вовой Быстровым, шутили: «У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели? Он вроде в раздевалку заходил».

– Артем обижался?

– Нет, привык к таким шуткам. Дзюба скорее обижался на меня.

– Почему?

– Тогда у меня в составе еще Корниленко был. Дзюба – россиянин, а тот иностранец. Но я все равно отдавал предпочтение Корниленко, чаще его ставил. Дзюба обижался, – сказал бывший главный тренер «Томи».