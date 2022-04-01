Непомнящий о драках в «Томи»: «Дзюбу никогда не били. У него же руки длинные, развит физически – попробуй к нему подступи»

Валерий Непомнящий рассказал о драках Артема Дзюбы в «Томи».
– Бывали стычки у Дзюбы?
– Конечно! Когда играют большие мальчики, которым далеко за 20, стычки неизбежны. И Дзюба тут не исключение.
Но у меня были такие классные ребята – поругались, кто-то кому-то попадет – и все, разошлись. Считаю, стычки – это нормально. Если в команде тишь да гладь – жди беды.
– Неужели не было серьезных драк?
– Однажды один футболист нокаутировал другого. За это я сразу удалил его с тренировки.
Потом он подходит ко мне и говорит: «Валерий Кузьмич. Извините, пожалуйста». Я говорю: «Ты чего творишь вообще?» Отвечает: «Да пошел он!» «И что – теперь у нас всегда так будет?» «Нет, я извинился уже, мы пожали руки».
На этом вопрос был закрыт. Хотя у проигравшего в драке приличный такой фингал был.
– А Дзюбе так сильно прилетало?
– Бывали стычки, но его никогда не били. У него же руки длинные – попробуй к нему подступи. Да еще он и развит физически – мало кому захочется с ним драться.
Его только очень напрягали после того скандала с Вовой Быстровым, шутили: «У меня пропал кошелек, Дзюбу не видели? Он вроде в раздевалку заходил».
– Артем обижался?
– Нет, привык к таким шуткам. Дзюба скорее обижался на меня.
– Почему?
– Тогда у меня в составе еще Корниленко был. Дзюба – россиянин, а тот иностранец. Но я все равно отдавал предпочтение Корниленко, чаще его ставил. Дзюба обижался, – сказал бывший главный тренер «Томи».