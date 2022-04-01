Непомнящий о Гинере: «Не представляю, как он перетерпел кризис из-за ситуации на Украине, где у него бизнес? Те, кто наверху, помогли разобраться с задолженностями»

Бывший советник президента ЦСКА высказался про .

– Как вы с ним взаимодействовали?

– У нас были доверительные отношения. Никогда с ним не спорили о покупке футболистов. Сначала он спрашивал мое мнение. А затем брал время на размышление – никогда сразу свое мнение не высказывал.

Гинер умеет слушать и слышать – очень сильно прислушивался к специалистам. При нем в ЦСКА решающее слово всегда было за тренером или специалистами.

– О чем говорили с Гинером?

– О том, что неправильно, когда за такой огромный клуб отвечает только Гинер. О том, что ЦСКА нужны были люди, которые бы помогали в финансовом плане. Да и вообще, чтобы клуб не зависел так сильно от Гинера.

Та же идея была, что и у Галицкого. Гинер уже давно хотел чуть отойти от дел. Мы несколько раз говорили с ним на эту тему.

– Почему не уходил? Ждал, когда достроят стадион?

– Эта история очень дорого и сложно ему далась. До сих пор не представляю, как он только перетерпел кризис из-за ситуации на Украине, где у него бизнес?!

– Но ему же помогали?

– Конечно, у него хорошие отношения с теми, кто наверху. Они помогли разобраться с кредиторскими задолженностями, – сказал .

Весной 2020 года госкорпорация ВЭБ.РФ стала владельцем 77,63% акций московского клуба.

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю