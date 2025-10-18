Дзюба о сборной: «Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника»
Артем Дзюба высказался о соперниках сборной России.
Команда Валерия Карпина в BetBoom товарищеских матчах в октябре обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0).
– Следили за сборной?
– Чтобы оценивать, надо смотреть, я не смотрел. У Ирана, так понимаю, не было 5-6 человек. А боливийцев уверенно обыграли.
Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника, – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
