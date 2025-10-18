Де Лигт с детства был фанатом Роналду и «МЮ»: «Я смотрел финалы ЛЧ и видел там их. Криштиану тогда стал Криштиану. Возможно, это судьба привела меня в «Юнайтед», играть тут – мечта каждого»

Футболка Криштиану Роналду была одной из первых у Маттейса де Лигта.

«Это было время, когда Криштиану стал Криштиану. Когда он был в «Манчестер Юнайтед», его знали все. Также там были Эдвин ван дер Сар, они играли в финалах Лиги чемпионов в то время.

Я был ребенком и, конечно, смотрел финалы ЛЧ и видел там «Юнайтед» и Роналду. Так что я всегда был большим фанатом Роналду и «МЮ».

Клуб пытался купить меня и до того, как это произошло, но момент, возможно, был не лучшим или были другие варианты, которые больше мне подходили. Но в конечном счете, возможно, именно судьба привела меня сюда. Играть за «МЮ» – мечта каждого футболиста», – сказал защитник манкунианцев.