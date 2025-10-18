  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Лигт с детства был фанатом Роналду и «МЮ»: «Я смотрел финалы ЛЧ и видел там их. Криштиану тогда стал Криштиану. Возможно, это судьба привела меня в «Юнайтед», играть тут – мечта каждого»
1

Де Лигт с детства был фанатом Роналду и «МЮ»: «Я смотрел финалы ЛЧ и видел там их. Криштиану тогда стал Криштиану. Возможно, это судьба привела меня в «Юнайтед», играть тут – мечта каждого»

Футболка Криштиану Роналду была одной из первых у Маттейса де Лигта.

«Это было время, когда Криштиану стал Криштиану. Когда он был в «Манчестер Юнайтед», его знали все. Также там были Эдвин ван дер Сар, они играли в финалах Лиги чемпионов в то время.

Я был ребенком и, конечно, смотрел финалы ЛЧ и видел там «Юнайтед» и Роналду. Так что я всегда был большим фанатом Роналду и «МЮ».

Клуб пытался купить меня и до того, как это произошло, но момент, возможно, был не лучшим или были другие варианты, которые больше мне подходили. Но в конечном счете, возможно, именно судьба привела меня сюда. Играть за «МЮ» – мечта каждого футболиста», – сказал защитник манкунианцев.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?644 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoМаттейс де Лигт
logoКриштиану Роналду
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Лигт про ДНК «Манчестер Юнайтед»: «Cмесь старого английского футбола и современной игры. Быстрые атаки, контратаки, скорости, жесткие единоборства, отборы»
4сегодня, 12:31
Де Лигт про 1:3 с «Брентфордом»: «Легко винить тренера, но на поле все делают игроки. Вы всегда говорите о системе, но концентрация тоже важна»
1228 сентября, 11:58
Де Лигт про «МЮ»: «Мы все недовольны прошлым сезоном, играть намного лучше – наш долг перед собой в том числе. Жаль пропускать еврокубки, но это может стать преимуществом»
1127 июля, 21:40
Главные новости
У Дьокереша 9 матчей нет голевых действий в «Арсенале» и Швеции – больше месяца
32 минуты назад
«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 21 очком после 7 туров. «Лейпциг» – 2-й, «Штутгарт» – 3-й, «Боруссия» – 4-я
3 минуты назад
У «Арсенала» 7 побед и ничья с «Сити» осенью. Команда Артеты не пропустила в 6 из 8 матчей и лидирует в АПЛ
13 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Фулхэм», «Ман Сити» обыграл «Эвертон», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
2274 минуты назад
«Бавария» выиграла все 11 матчей в сезоне с общим счетом 40:9
106 минут назад
У Бабича разрыв крестообразной связки. Защитник «Спартака» перенесет операцию
189 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Боруссию» Дортмунд, «Байер» и «Майнц» сыграли 4:3
11сегодня, 16:30Live
«Бавария» одолела «Боруссию» Дортмунд – 2:1. Забили Кейн, Олисе и Брандт
5411 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
3011 минут назад
Кейн забил 400-й гол на клубном уровне. У Харри 104 мяча за «Баварию» с 2023-го
721 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Троссарда – 1:0
92 минуты назад
Олисе забил «Боруссии» после неудачного выноса Беллингема. Англичанин замешкался во вратарской и попал в вингера «Баварии», мяч влетел в ворота
28 минут назадФото
У Антони первый гол в сезоне Ла Лиги – вингер «Бетиса» забил «Вильярреалу»
522 минуты назад
«Атлетико» – «Осасуна». Альварес, Гризманн и Будимир играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
30 минут назад
«Ноттингем» связался с Дайчем насчет работы главным тренером
431 минуту назад
«Орел» забил «Строгино» после комбинации с пасом пяткой. Команда победила со счетом 5:0
34 минуты назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома забил 5 голов «Аль-Иттифаку» Вейналдума
235 минут назадLive
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
237 минут назад
«Наполи» проиграл «Торино» на выезде – 0:1. Гол Ланга на 93-й минуте отменили
938 минут назад
Дзюба о сборной: «Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника»
343 минуты назад