«Орел» забил «Строгино» после комбинации с пасом пяткой. Команда победила со счетом 5:0
«Орел» крупно обыграл «Строгино» в 28-м туре группы 3 Leon Второй лиги Б (5:0).
Нападающий Гоча Гогричиани сделал хет-трик, по голу забили форвард Артем Лукша и полузащитник Иван Ставцев. Перед голом Лукши команда сделала четыре паса в касание, один из них – пяткой от хавбека Игоря Бугаенко.
После 28 туров группы 3 «Орел» идет восьмым во Второй лиге Б, «Строгино» находится на 14-й строчке. В следующем матче клуб из Орла 1 ноября примет «Рязань», москвичи 25 октября сыграют в гостях с пензенским «Зенитом».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
