Валерий Непомнящий: «Дзюба однажды кричит мне: «Какого ### вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может»

рассказал об отношении Артема Дзюбы к партнерам по команде.

– Дзюба из тех, кто позволяет себе непозволительные вещи, обзывает игроков, смеется над ними.

– Например?

– Однажды кричит мне: «Валерий Кузьмич, какого ### вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!» А там футболист на десять лет старше него. Говорю: «Извини, забыл тебя спросить. Теперь будем работать вместе».

– Ого, он и в те годы был дерзким.

– Просто ему хочется, чтобы все были на высшем уровне. Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится. Хотя, конечно, надо понимать – не все ребята из «Спартака», и не все могут прыгнуть выше головы.

– Вам Дзюба дерзил?

– Мне никогда.

– Кого Дзюба подкалывал в «Томи?

– Всех подряд. Но особенно своего лучшего друга . У них разница в возрасте лет десять, а он ему: «Ты старая кляча, старый пердун!» Все в таком духе.

– А что Климов отвечал?

– «Да ты сам вообще корявый!» Что-то такое, – рассказал экс-тренер .