Хачатурянц о судьях: «Важно, чтобы они понимали – интерпретации моментов будут окончательными и будут трактоваться одинаково»

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Президент Российской РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о судьях.

31 марта прошла встреча арбитров и инспекторов, Хачатурянца и руководителей судейского корпуса.

– Очень важно, чтобы арбитры понимали, что новое руководство наконец-то пришло надолго. Очень важно, чтобы они услышали, что те интерпретации моментов, которые заново сейчас обсуждались и которые стали причиной некоторых проблем предыдущих туров, будут окончательными и будут трактоваться одинаково.

– Оцените конфликт Слуцкого и Мешкова?

– Не снимаю вины с департамента, который этот конфликт не то чтобы спровоцировал, но мог бы избежать с неназначением Мешкова на эту игру, – сказал Хачатурянц.

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