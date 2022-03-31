Витора Перейру исключат из состава ЭСК РФС

Экс-глава департамента судейства будет выведен из состава ЭСК .

Как сообщает , португалец не участвовал в последнем заседании комиссии. В данный момент состав ЭСК выглядит так: (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, , Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди приостановили работу в ЭСК. Юрий Баскаков из нее исключен.

РФС назначил Перейру главой департамента судейства в сентябре прошлого года. 15 марта он покинул этот пост, но остался членом ЭСК.