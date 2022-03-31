Витора Перейру исключат из состава ЭСК РФС

Экс-глава департамента судейства Витор Мелу Перейра будет выведен из состава ЭСК РФС.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», португалец не участвовал в последнем заседании комиссии. В данный момент состав ЭСК выглядит так: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).
Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди приостановили работу в ЭСК. Юрий Баскаков из нее исключен.
РФС назначил Перейру главой департамента судейства в сентябре прошлого года. 15 марта он покинул этот пост, но остался членом ЭСК.