Президент РПЛ уверен в честности российских судей.

– У вас нет ощущения, что пока вы были не в стране, судьи пустились во все тяжкие? Много скандалов было.

– Да, но я считаю, что все, кто сейчас судят, – честные люди. С точки зрения доверия к их порядочности и честности нет никаких сомнений. Вопрос в их подготовке в промежутке до возобновления чемпионата и в изменениях трактовок, которые произошли в очередной раз.

Это не их вина и беда, что происходит частая смена руководителей департамента, изменения концепций руководства. Я считаю, что в данном случае очень важна стабильность. Думаю, что мы придем к этой стабильности, – сказал .