Хачатурянц – Слуцкому и Салиховой: «Публичная критика судей с переходом на личности неприемлема»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия судьи Ашот Хачатурянц Зарема Салихова Футбол

Ашот Хачатурянц обратился к Леониду Слуцкому и Зареме Салиховой по поводу критики арбитров.

«Непозволительно переходить на личности, как бы ситуация ни складывалась. Я всегда за конструктивную критику.

Всегда все знали, что как бы ни оценивали ситуацию, есть экспертно-судейская комиссия, которая рассмотрит спорные моменты. Не помню, чтобы кто-то после решения этой комиссии продолжал обсуждать вопрос и выражать несогласие.

Без эмоций нет футбола, но публичная критика с переходом на личности неприемлема», – сказал президент РПЛ.

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