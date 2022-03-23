Хачатурянц – Слуцкому и Салиховой: «Публичная критика судей с переходом на личности неприемлема»

обратился к Леониду Слуцкому и по поводу критики арбитров.

«Непозволительно переходить на личности, как бы ситуация ни складывалась. Я всегда за конструктивную критику.

Всегда все знали, что как бы ни оценивали ситуацию, есть экспертно-судейская комиссия, которая рассмотрит спорные моменты. Не помню, чтобы кто-то после решения этой комиссии продолжал обсуждать вопрос и выражать несогласие.

Без эмоций нет футбола, но публичная критика с переходом на личности неприемлема», – сказал президент .