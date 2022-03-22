Инфантино о ЧМ-2022: «Мир объединится в Катаре и отпразднует мирное и незабываемое событие»

Президент ФИФА уверен, что чемпионат мира в Катаре пройдет мирно и прекрасно.
Об этом Джанни Инфантино сказал во время запуска волонтерской программы ЧМ-2022.
«Волонтеры – это сердце и душа чемпионата мира по футболу. Вы первое лицо, первая улыбка, которую встретит любой посетитель Катара, когда приедет.
Благодаря вам мы можем показать всему миру, что Катар, регион Персидского залива и весь арабский мир приглашают всю планету получить невероятные впечатления здесь в ноябре и декабре этого года.
Мир объединится в Катаре и отпразднует мирное, прекрасное и незабываемое событие», – заявил Инфантино.
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