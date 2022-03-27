Партнером ФИФА стала государственная компания QatarEnergy – один из крупнейших производителей сжиженного природного газа

ФИФА объявила о новом партнере из Катара менее чем за год до .

Международная федерация футбола заключила соглашение с компанией QatarEnergy, являющейся одним из лидеров по производству сжиженного природного газа на Земле.

Генеральным директором QatarEnergy выступает государственный министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби.

«Мы рады приветствовать QatarEnergy как компанию, разделяющую наш энтузиазм по поводу первого чемпионата мира в арабском мире.

В этом году ЧМ расширит сферу влияния футбола и прольет свет на регион, сведя в Катаре культуры со всего света», – подчеркнул президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что это всего второй партнер ФИФА из Катара.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.