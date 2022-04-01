Депутат Свищев: «ФИФА не хочет потерять российский рынок, потому что в России много денег»

Депутат Дмитрий Свищев оценил решение ФИФА не приостанавливать членство РФС.

«ФИФА – четко выстроенная структурно организация, с прагматичными целями и задачами. У них основные принципы – это развитие футбола независимо от вероисповедания и политических взглядов. А Россия очень важный партнер для любого вида спорта.

ФИФА – наименее зависимая от организация прежде всего финансово, а на все остальные федерации влияет МОК. Прежде всего, МОК имеет отношение к большим спонсорам, которые сказали, что мы не можем поддерживать российский спорт.

Таким образом, выстраивается логическая цепочка поведения МОК и других федераций. Даже сам Бах напрямую обращался к федерациям по поводу изоляции российского спорта.

ФИФА не хочет потерять российский рынок, потому что потенциал большой. Плюс в России много денег, много богатых клубов, поэтому потерять Россию – это удар по мировому футболу. Поэтому ФИФА признала русский язык одним из официальных.

Если ФИФА выдержит возможный удар после принятого вчерашнего решения, то это будет успех не только российского футбола, но и ФИФА. Потому что они о себе заявили как самодостаточная организация, которая заявила об этом не побоявшись», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.