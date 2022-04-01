Депутат Бурлаков о русском языке в ФИФА: «Признают силу и могущество России. Показатель, что западной истерии постепенно приходит конец»

Депутат Сергей Бурлаков высказался о решении признать русский официальным языком .

«Этим решением ФИФА официально признает силу и могущество России. Думаю, что это очередной показатель, что западной истерии в адрес России постепенно приходит конец.

Игра на международной арене еще неделю назад была такова: либо ты вводишь санкции против России, либо санкции коснутся тебя. Думаю, что в ближайшее время Европа перейдет на другие правила игры. И называться они будут антисанкции.

Отстранить российских спортсменов, но потратить миллионы на оформление документов на русском языке и оборудование для синхронного перевода. Что это, если не намек на дружбу?» – заявил замглавы комитета Госдумы по спорту.

«Антироссийский угар спадает. Приходит осознание, что без России чемпионаты по отдельным видам спорта становятся третьесортными». Депутат Пайкин о решении ФИФА не исключать РФС