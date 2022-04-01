Игорь Семшов: «У нас сильная футбольная держава. Было бы неправильно выкидывать нас не по спортивным меркам»

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Матч ТВ Футбол

Игорь Семшов высказался о положении России в мировом футболе.

«Было бы перебором, если бы нас отозвали. Этот шаг [признание русского языка официальным в ФИФА] будет толчком к налаживанию отношений. У нас сильная футбольная держава. Было бы неправильно нас выкидывать не по спортивным меркам.

Если держать курс, то надо переходить туда [в Азиатскую конфедерацию] на постоянной основе. Если мы сейчас перейдем туда только потому, что нас не допускают к еврокубкам, то обратно возвращаться или бегать туда-сюда будет неправильно», – сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные