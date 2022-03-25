ЭСК РФС назвал верными решения Мешкова и Левникова в матчах «Рубина» с «Ростовом» и ЦСКА

РФС не удовлетворил жалобы «Рубина» на судей в последних матчах .

Казанский клуб обратился в экспертно судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матчей с «Ростовом» (1:2) и ЦСКА (1:6).

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота на 11-й минуте матча.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ростов» на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ростов» в собственной штрафной площади является ненаказуемым, так как рука находилась внизу в естественном положении, двигаясь в опору при падении данного игрока на газон, и не была отставлена от тела, не увеличивала его площадь.

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с засчитанными голами в ворота на 5-й и 11-й минутах матча.

1. Судья правильно зафиксировал взятие ворот команды «Рубин» на 5-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды ЦСКА Юсуф Языджи, забивший мяч в ворота команды «Рубин», в момент верховой передачи мяча ему партнером по команде не находился за линией вне игры, которая в данном эпизоде определялась по положению мяча, а не предпоследнего игрока обороняющейся команды, что и было подтверждено ВАР при проверке взятия ворот.

2. Судья правильно зафиксировал взятие ворот команды «Рубин» на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока атакующей команды ЦСКА Хесуса Медины, по мнению членов ЭСК, являлся ненаказуемым, так как данный игрок пытался убрать руку, направляя ее не к мячу, а от мяча, контакт произошел с точкой руки, очень близкой к телу, и футболист предварительно сыграл в мяч ногой. Учитывая тот факт, что не сам этот игрок после случайного контакта мяча с рукой забил мяч в ворота соперника, а его партнер по команде, судья принял правильное решение засчитать взятие ворот», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Напомним, что главный тренер «Рубина» раскритиковал судью Мешкова. Комитет по этике РФС оштрафовал тренера на 250 000 рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона.

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе

«Рубин» и судьи, новый эпизод: сложнейший момент с офсайдом/неофсайдом ЦСКА, 2 красные, попадание в руку

Посчитали признанные ошибки судей за 2 года – кажется, Слуцкий злится не зря. Но «Ростов» страдает больше