Ашот Хачатурянц: «Нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать конфликт со Слуцким»

Ашт Хачатурянц прокомментировал конфликт между Леонидом Слуцким и .

Арибтр обслуживал матч между и в 21-м туре РПЛ (1:2).

«Был случай, который я обсуждал с арбитрами. Мешков допустил вещь, которая непозволительна человеку – не пожать руку. Это вопрос не только отношения к тренеру, но отношения к игроку, стадиону, команде.

В этой ситуации нельзя было назначать Мешкова на матч. Грубейшая ошибка. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать этот конфликт. Несмотря на то, что к Мешкову по этому матчу замечаний было не так много и они не было особо критическими», – сказал президент в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе