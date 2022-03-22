«Рубин» обратился в ЭСК РФС из-за первого и второго из шести пропущенных от ЦСКА голов

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«Рубин» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в матче РПЛ с ЦСКА (1:6).

«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА. Обращение связано с первым и вторым голами в ворота казанцев. Дата ближайшего заседания определится позднее», – сообщили в РФС.

Первый и второй гол в ворота «Рубина» были засчитаны судьей Кириллом Левниковым после консультации с ВАР. В случае с первым голом проверялся офсайд у Юсуфа Языджи, со вторым – игра рукой у Хесуса Медины.

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