Директор «Рубина» Яровинский дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей за оскорбления в адрес арбитра

Спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского дисквалифицировали на три матча.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам расследования инцидента во время матча 21-го тура между и «Ростовом» (1:2).

«После матча лицо в атрибутике «Рубина» оскорбительно высказался в адрес [Валентина] Мурашова. «Рубин» предоставил нам видеозапись, но на этой записи не было понятно, кто из персонала «Рубина» оскорблял Мурашова.

Мы связались с Мурашовым, чтобы он рассказал о всех обстоятельствах дела и попробовал идентифицировать лицо. Поскольку он был в экипирвке «Рубина», мы предложили посмотреть на сайте. Довольно быстро Мурашов опознал Яровинского, который принял участие в заседании дистанционно. Мурашов присутствовал лично.

Яровинский извинился перед помощником арбитра. От имени установленного лица он принес свои извинения, но не признал вину.

За оскорбительное поведение было принято решение дисквалифицировать Яровинскго на 3 матча, оштрафовать на 200 тысяч рублей.

Поскольку это произошло в подтрибунном – оштрафовать «Рубин» на 150 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч на нейтральном поле условно, а также установить испытательный срок до конца сезона-2021/22», – сказал Григорьянц.