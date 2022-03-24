Азар хочет остаться в «Реале» до 2024-го, несмотря на желание клуба продать его летом. По нему нет предложений

намерен остаться в «Реале», хотя клуб хочет его продать.

По данным Marca, в данный момент бельгиец намерен отработать контракт с «Реалом», действующий до лета 2024 года, до конца. У мадридского клуба иная позиция: хавбека хотят продать летом. При этом отмечается, что ни один из клубов не связывался с «Мадридом» по поводу возможного трансфера 31-летнего полузащитника. С такой позицией Азара «Реал» сталкивался уже дважды: минувшим летом и зимой.

Футболист недоволен своим положением в клубе. Он впервые в карьере дополнительно работал над улучшением формы, регулярно занимался в зале и тренировался дома. Однако все эти действия не дали тех результатов, что ждал Эден. У него 17-й показатель в «Реале» по количеству минут, проведенных на поле – 877.

Такое отношение со стороны «Реала» не улучшает ситуацию.

Отмечается, что на первом месте для Азара стоит комфорт его семьи. Им нравится жить в , недавно у футболиста там родился сын.

У «Реала» есть опасения, что с Азаром повторится та же ситуация, что случилась и с . Главная причина переживаний мадридского клуба – зарплата игрока, который получает 15 млн евро в год.