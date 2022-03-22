Гути: «Кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе. Бэйл и Азар сидят на скамейке, а первая замена в класико – Мариано»

Бывший хавбек «Реала» Гути раскритиковал игроков команды после поражения в класико.

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» со счетом 0:4.

«Не может «Реал» играть 12-13 футболистами. Большая команда, которая хочет бороться за Лигу чемпионов, и Кубок Испании, не может состоять из 14 игроков.

Что вообще происходит? Тот, кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе. Все просто. Пусть сейчас скажут об этом!

Клуб или должны сказать такому игроку: «Иди на пресс-конференцию и скажи, что не хочешь играть за . «Реал» тебе платит, почему ты не играешь?

Если тебя один раз за целый год просят поиграть, то ты должен сыграть и сделать все как можно лучше.

Как такое может быть? Вот я Анчелотти, смотрю на скамейку, вижу там Азара, Йовича, Бэйла, ... И вы мне говорите, что ни одного из них не вытащить? В чем дело? Я потерян.

Я смотрю класико, смотрю на скамейку «Реала» и вижу, что во втором тайме первая замена «Мадрида» – Мариано. Как такое может быть? Там сидят Бэйл и Азар, а первая замена у «Реала» – Мариано, сыгравший в этом сезоне непонятно сколько», – заявил в эфире El Chiringuito.

Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами