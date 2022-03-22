Азар разочарован, что не сыграл с «Барсой». Его окружение считает, что он еще никогда не был в такой хорошей форме

разочарован своим положением в «Реале».

Полузащитник не вышел на поле в матче 29-го тура против «Барселоны» (0:4). Таким образом, он не сыграл ни в одном из семи класико после перехода в «Реал» из «Челси» в 2019 году.

В прошлый раз бельгиец выходил на поле чуть более месяца назад – он отыграл 6 минут в матче 25-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:0).

«Эден очень хотел сыграть против «Барселоны». Он расстроен. Азар еще никогда за всю свою карьеру не был в такой хорошей форме», – приводит Goal.com слова человека, близкого к игроку.

Тренер Карло Анчелотти не видит Азара в составе «Реала». Слева у него всегда играет Винисиус Жуниор, а за место на правом фланге атаки конкурируют Марко Асенсио и Родриго Гоэс.

Следующим летом «Реал» хотел бы расстаться с Азаром. Скорее всего, он уйдет в аренду, и «Мадрид» будет платить ему часть зарплаты. Высокая зарплата бельгийца делает продажу практически невозможной – в Азар получает около 14 млн евро в год.

В этом сезоне 31-летний футболист выходил на поле в 22 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.