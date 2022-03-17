«Реал» хочет продать Азара, Йовича, Себальоса, Диаса и Вальехо

«Реал» хочет расстаться с некоторыми игроками.
По данным Marca, президент «Мадрида» Флорентино Перес обсудил будущее команды с гендиректором клуба Хосе Санчесом.
На встрече было решено, что «Реалу» нужно сделать все для продажи полузащитников Эдена Азара и Дани Себальоса, нападающих Мариано Диаса и Луки Йовича, а также защитника Хесуса Вальехо.
От возможных продаж будет зависеть активность «Реала» на трансферном рынке. Если клубу удастся заработать, то приоритетным вариантом для «Мадрида» является трансфер опорника «Монако» Орельена Тчуамени.