«Реал» хочет продать Азара, Йовича, Себальоса, Диаса и Вальехо

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«Реал» хочет расстаться с некоторыми игроками.

По данным Marca, президент «Мадрида» Флорентино Перес обсудил будущее команды с гендиректором клуба Хосе Санчесом.

На встрече было решено, что «Реалу» нужно сделать все для продажи полузащитников Эдена Азара и Дани Себальоса, нападающих Мариано Диаса и Луки Йовича, а также защитника Хесуса Вальехо.

От возможных продаж будет зависеть активность «Реала» на трансферном рынке. Если клубу удастся заработать, то приоритетным вариантом для «Мадрида» является трансфер опорника «Монако» Орельена Тчуамени.

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