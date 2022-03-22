Игра за «Реал» – не приоритет для Бэйла. В клубе он жалуется на травмы, но матчи сборной Уэльса не пропускает

Стало известно, почему , , и Мариано Диас не играют за .

Как пишет Marca, валлиец не выходит на поле, потому что игра за «Реал» не является для него приоритетом. В клубе он жалуется на травмы и работает в зале, но не пропустил ни одной игры в составе сборной Уэльса. 32-летний игрок лечится у сторонних специалистов: так, однажды он предоставил «Реалу» счет на 30 тысяч евро за медицинские услуги, которыми пользовался в Англии. «Мадрид» отказался компенсировать расходы.

Азар, наоборот, хорошо относится к делу и не портит атмосферу в клубе, однако, как считает тренер «Реала» , ему не хватает футбольных качеств. 62-летнего специалиста не убеждают стиль и форма бельгийца, а также его вклад в игру «Реала». Тренер считает, что Азар проигрывает конкуренцию Винисиусу Жуниору, Родриго Гоэсу и Марко Асенсио.

Эдена задевает отношение Анчелотти, но он не создает проблем в команде, и тренер ценит это. Футболист не понимает, почему ему дают так мало шансов проявить себя. Бельгиец полагает, что к нему относятся несправедливо.

Йович ленится на тренировках. В «Реале» утверждают, что по сербскому форварду так и нет предложений от других клубов, однако у боссов клуба есть надежда на то, что продать его летом получится.

Тренерский штаб понимает, что Мариано Диас – игрок не уровня «Реала». При этом отмечается, что форвард хорошо работает на тренировках. Несмотря на усердие Диаса, в «Реале» раздражены им. Клубу не нравится, что он так часто травмируется и не хочет уходить из «Мадрида».

При этом в раздевалке отмечают, что Анчелотти был требовательнее к молодежи, чем к именитым игрокам, и пытался их задействовать, но они сами испортили ситуацию.

От всех четырех этих футболистов «Реал» хочет избавиться летом. Бэйл покинет клуб в любом случае – в связи с истечением срока контракта.