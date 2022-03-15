Полузащитник может вернуться в английский чемпионат.

По информации Foot Mercato, на бельгийца претендует , стороны уже контактировали по поводу возможного трансфера. Также им интересуется .

Однако сам 31-летний хавбек не хочет уходить из «Реала» и намерен побороться за место в составе в следующем сезоне. «Мадрид» при этом открыт для продажи футболиста.

Азар выступает за «Реал» с 2019 года. До этого он отыграл семь сезонов в в составе .

Подробная статистика игрока – здесь.