Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в английский чемпионат.
По информации Foot Mercato, на бельгийца претендует «Арсенал», стороны уже контактировали по поводу возможного трансфера. Также им интересуется «Ньюкасл».
Однако сам 31-летний хавбек не хочет уходить из «Реала» и намерен побороться за место в составе в следующем сезоне. «Мадрид» при этом открыт для продажи футболиста.
Азар выступает за «Реал» с 2019 года. До этого он отыграл семь сезонов в АПЛ в составе «Челси».
Подробная статистика игрока – здесь.