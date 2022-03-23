высказался о позиции по стыковым матчам ЧМ-2022.

– Если бы у России был такой шанс, вы бы настаивали, чтобы Польшу убрали из стыков?

– Конечно, настаивал бы, естественно. 100 процентов. Чтобы пройти дальше – конечно.

– Не очень-то вы в этом смысле...

– Вообще, да.

– Мы бы за свою шкуру переживали?

– И вы бы все кричали, орали, что их надо убирать. 100 процентов. Их позиция абсолютно понятна. Они первыми и начали кричать, орать.

– То есть их позиция обусловлена не гуманистическими интересами, а тем, что они хотят пройти дальше?

– 100 процентов. Именно федерации футбола – 100 процентов. Я в этом уверен. Может, я ошибаюсь, конечно. Мы бы поступили так же? Ну, наверное, да, не знаю, – сказал тренер сборной России.