Сборная Польши о выходе в финал стыков ЧМ-2022: «Мы предпочли бы обыграть Россию на поле»

Пресс-служба Польского футбольного союза высказалась о выходе в финал стыков ЧМ-2022.
Сборная Польши автоматически получила пропуск в решающий матч по решению ФИФА, которая ранее отстранила национальную команду России и клубы страны от международных турниров.
«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», – сообщили ТАСС в пресс-службе Польского футбольного союза.
Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь