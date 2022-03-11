Александр Тихонов об апелляции РФС: «CAS не поможет, про чемпионат мира можно забыть. Нужно сделать свой турнир, позвать дружественные страны»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о решении ФИФА присудить сборной Польши победу над Россией в квалификации ЧМ-2022.

«Решение ФИФА – полный абсурд и абсолютная чушь! Можно же было перенести игру на лето, как сделали с матчем Украины и Шотландии. А они просто-напросто наплевали на спортивный принцип и приняли глупейшее решение.

Времена такие – нужно отвечать жестко и быстро. Когда президентом РФС был Вячеслав Колосков, с нами считались. Мировое сообщество воспринимало нас всерьез, потому что во главе футбола был настоящий профессионал.

А что сейчас творится с этим видом спорта в нашей стране? Полный ужас, футбол стал безголовым. И игра никакая, и организовать ничего нормально не могут, и результатов нет. Эти проблемы возможно решить, если во главе стоят настоящие профессионалы с хорошим патриотизмом и самолюбием.

Что касается CAS, то никакого смысла в этом нет, он здесь не поможет. Кругом давление по всем направлениям, так что эта мера ни к чему не приведет. Поэтому на данный момент про чемпионат мира можно забыть. Нужно сделать свой турнир, позвать дружественные страны к нам и организовать домашний чемпионат.

Уверен, можно провести у нас в стране чемпионат на высочайшем уровне, такой вариант устроит всех», – сказал Тихонов.

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