Александр Тихонов об апелляции РФС: «CAS не поможет, про чемпионат мира можно забыть. Нужно сделать свой турнир, позвать дружественные страны»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о решении ФИФА присудить сборной победу над Россией в квалификации ЧМ-2022.

«Решение ФИФА – полный абсурд и абсолютная чушь! Можно же было перенести игру на лето, как сделали с матчем Украины и Шотландии. А они просто-напросто наплевали на спортивный принцип и приняли глупейшее решение.

Времена такие – нужно отвечать жестко и быстро. Когда президентом был , с нами считались. Мировое сообщество воспринимало нас всерьез, потому что во главе футбола был настоящий профессионал.

А что сейчас творится с этим видом спорта в нашей стране? Полный ужас, футбол стал безголовым. И игра никакая, и организовать ничего нормально не могут, и результатов нет. Эти проблемы возможно решить, если во главе стоят настоящие профессионалы с хорошим патриотизмом и самолюбием.

Что касается , то никакого смысла в этом нет, он здесь не поможет. Кругом давление по всем направлениям, так что эта мера ни к чему не приведет. Поэтому на данный момент про чемпионат мира можно забыть. Нужно сделать свой турнир, позвать дружественные страны к нам и организовать домашний чемпионат.

Уверен, можно провести у нас в стране чемпионат на высочайшем уровне, такой вариант устроит всех», – сказал Тихонов.