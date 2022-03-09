Гендиректор профсоюза футболистов: «Решение об отстранении России вряд ли устоит при правильном выборе арбитров в панели CAS»

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Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов оценил шансы сборной России оспорить отстранение.

Ранее ФИФА исключила российскую команду из числа участников стыковых матчей ЧМ-2022, сборная Польши автоматически вышла в финал.

«Решение явно политическое, нежели правовое. Надеюсь, что поданный иск в CAS позволит доказать это, потому что никаких ссылок на регламенты ФИФА не предоставила.

Можно было сыграть матч на нейтральном поле. Сейчас поляки говорят, что они были готовы играть – это, конечно, очень странно. Решения о приостановке контрактов футболистов РПЛ и отмена стыкового матча не являются правовыми.

Сложно разобрать, что это за решения, даже ФИФА не может четко об этом сказать и объяснить. При правильном выборе арбитров в панели CAS решение о дисквалификации России из международных футбольных турниров вряд ли устоит.

На мой взгляд, есть шанс выиграть дело в CAS», – сказал Александр Зотов.

Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь

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