Юрист об отстранении России: «Надо ждать ответа от CAS. Решение ФИФА в силе до завершения рассмотрения»

Теги Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу ФИФА РФС CAS квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Анна Анцелиович Р-Спорт Футбол

Спортивный юрист считает, что в деле об отстранении сборной России нужно ждать решения CAS.

Ранее стало известно, что сборная Польши автоматически прошла в финал стыкового турнира ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная России, с которой поляки должны были встретиться 24 марта, отстранена от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Надо ждать ответа от CAS по отстранению сборной России. В соответствии с кодексом CAS, решение ФИФА остается в силе до завершения рассмотрения CAS своего решения.

РФС подал свои требования по этому вопросу. CAS выслал их другим футбольным ассоциациям и ждет их доводы, почему данное решение не должно отменяться. В зависимости от всех факторов будет принято окончательное решение», – сказала Анна Анцелиович.

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