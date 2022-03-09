Юрист об отстранении России: «Надо ждать ответа от CAS. Решение ФИФА в силе до завершения рассмотрения»

Спортивный юрист считает, что в деле об отстранении сборной России нужно ждать решения CAS.

Ранее стало известно, что сборная Польши автоматически прошла в финал стыкового турнира ЧМ-2022 в Катаре.

, с которой поляки должны были встретиться 24 марта, отстранена от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Надо ждать ответа от CAS по отстранению сборной России. В соответствии с кодексом CAS, решение ФИФА остается в силе до завершения рассмотрения своего решения.

подал свои требования по этому вопросу. CAS выслал их другим футбольным ассоциациям и ждет их доводы, почему данное решение не должно отменяться. В зависимости от всех факторов будет принято окончательное решение», – сказала Анна Анцелиович.