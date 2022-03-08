Депутат Свищев о матче Россия – Польша: «В суде надо разбить политизированную, ангажированную позицию оппонентов»

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Дмитрий Свищев высказался о возможном переносе матча между сборными России и Польши.

«В случае положительного исхода судебного разбирательства сборная России готова играть в стыковых матчах.

Мы надеемся на правильное судебное решение. Надеюсь, оно позволит отменить несправедливое решение ФИФА и сыграть в двух матчах.

Если кто-то не хочет играть, пусть отказываются и получают справедливое поражение, а российские футболисты пройдут дальше.

Сперва для этого нужно проделать много работы. Юристы РФС сейчас заняты этим вопросом, и хотелось бы, чтобы суд оказался неполитизированным, а решение было бы на стороне сборной России.

В суде надо правильно обосновать наши доводы и разбить политизированную, ангажированную позицию оппонентов», – сказал депутат Госдумы.

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