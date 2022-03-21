Арбитражный суд Москвы постановил разблокировать канал «Ахмата» в YouTube

Канал «Ахмата» в YouTube должен быть разблокирован.

Так постановил Арбитражный суд Москвы, сообщил президент клуба из Грозного Магомед Даудов.

Google заблокировал канал «Ахмата» из-за санкций США в январе 2021 года. Незадолго до этого Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и за нарушение прав человека.

«10 декабря 2020 Республиканский футбольный клуб «Ахмат» был включен в санкционные списки США. Спустя месяц компания Google LLC заблокировала аккаунт Республиканского клуба «Ахмат» на видеохостинге .com, мотивировав свои действия введением экономических санкций США.

Канал был заблокирован без предварительного уведомления и без возможности восстановления, также был отключен доступ к почтовому клиенту. В обосновании блокировки аккаунта было указано «нарушение экспортного законодательства». Через несколько дней в своем пресс-релизе Google сообщил о блокировке YouTube-канала Клуба именно по причине включения его в санкционный список США. После попыток восстановить аккаунт и канал через службу поддержки YouTube в июне 2021 года «Ахмат» обжаловал блокировку в суде и потребовал признать незаконным отказ от предоставления услуг видеохостинга так как санкции не могут являться основанием для нарушения прав российских компаний, а действия Google нарушают право на распространение информации.

Иск был рассмотрен Арбитражным судом города Москвы, участниками спора стали американская материнская компания Google LLC, ее российское представительство – ООО «Гугл», а также Роскомнадзор. 21.03.2022 иск был полностью удовлетворен, суд постановил разблокировать канал клуба. Кроме того, учитывая практику иностранных компаний, которые неотложно прекращают или приостанавливают деятельность на территории России, мотивируя это сложными международными отношениями и экономическими санкциями в отношении России, суд обратил решение к немедленному исполнению, установив судебную неустойку за неисполнение предписания суда.

Такая неустойка подлежат начислению уже с третьего дня неисполнения судебного акта после публикации мотивированного решения. Судебная неустойка (астрент) является существенной частью требований, так как именно она может гарантировать реальное исполнение судебного акта.

Суд установил неустойку за неисполнение решения в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения, и этот размер будет увеличиваться вдвое каждую неделю до достижения суммы в 1 млрд рублей. С момента начисления суммы в 1 млрд рублей увеличение размера астрента будет приостановлено до истечения девятого месяца бездействия Google, после чего – в случае неисполнения решения суда – вновь продолжит начисляться прогрессивно, но уже без предела», – сказано в сообщении в телеграм-канале Даудова.

Канал «Ахмата» на ютубе забанили. Похоже, из-за санкций США (до этого в инстаграме блокировали Кадырова)

«Ахмат» из-за санкций США претендует на деньги правительства, Госдума – за. Что это значит?