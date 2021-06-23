Гендиректор «Ахмата» о суде с Google: «Спорт нейтрален и находится вне политики. Уверены в поддержке грозненцев международным сообществом»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Google Политика Ахмед Айдамиров Футбол

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об иске клуба к Google.

Компания заблокировала канал «Ахмата» из-за санкций США в январе этого года. Незадолго до этого Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и Рамзана Кадырова за нарушение прав человека.

«Спорт нейтрален и находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат должную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов.

Мы уверены в поддержке грозненцев международным спортивным сообществом», – заявил Айдамиров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья