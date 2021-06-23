Гендиректор «Ахмата» о суде с Google: «Спорт нейтрален и находится вне политики. Уверены в поддержке грозненцев международным сообществом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об иске клуба к .

Компания заблокировала канал из-за санкций США в январе этого года. Незадолго до этого Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и за нарушение прав человека.

«Спорт нейтрален и находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат должную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов.

Мы уверены в поддержке грозненцев международным спортивным сообществом», – заявил Айдамиров.