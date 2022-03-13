Мбаппе подписал контракт с «Реалом» 30 января (Рамон Альварес)

Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

Как утверждает журналист Marca Рамон Альварес, форвард «ПСЖ», который летом станет свободным агентом, подписал контракт с «Реалом» 30 января.

При подписании контракта со стороны игрока присутствовал юрист, а со стороны «Реала» – гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес.

Мбаппе решил, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» не повлияют на его решение о будущем, поэтому документы были подписаны.

Несмотря на то, что Килиан играл против «Реала», уже имея контракт с мадридским клубом, он действовал максимально профессионально.

От «Реала» зависит, когда о подписании контракта с Мбаппе будет объявлено официально. Футболист предпочел бы, чтобы это произошло по завершении сезона.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 25 голов и сделал 14 результативных передач в 35 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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