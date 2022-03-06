Прошлым летом Мбаппе и Перес устно договорились о переходе форварда в «Реал». Килиан не менял решение

намерен перейти в «Реал» из «ПСЖ».

Французский нападающий и президент «Мадрида» прошлым летом заключили «джентльменское соглашение»: Мбаппе дал слово, что подпишет контракт с «Реалом». Менеджер и футболист устно договорились о переходе. Если Килиан нарушит обещание, то это будет расценено как предательство.

Сейчас Мбаппе сконцентрирован на том, чтобы выиграть с «ПСЖ». Результат матчей 1/8 финала турнира против не повлияет на решение футболиста о будущем. Если выйдет в четвертьфинал, это не будет означать, что форвард продлит контракт.

Еще в августе Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не станет подписывать новое соглашение. С тех пор его позиция не изменилась. Килиан хочет как можно лучше закончить сезон в «ПСЖ», а затем сделать следующий шаг в карьере.

В этом сезоне 23-летний форвард провел 34 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 14 передач. Его статистика – здесь.