Холанд хочет выиграть «Золотой мяч» в новом клубе. Он знает, что связка с Мбаппе в «Реале» может помочь ему в этом

хочет выиграть в новом клубе.

Как пишет Marca, норвежец намерен перейти в команду, которая даст ему возможность побороться за «Золотой мяч». Для Холанда получение этого приза стало навязчивой идеей, он хочет войти в историю футбола. Эрлинг уже сообщил агенту Мино Райоле о своем пожелании.

Очевидно, что 21-летний форвард хочет играть важную роль в новом клубе, но он не возражает против звездного партнера по атаке. Холанд знает, что связка с в может помочь ему в борьбе за «Золотой мяч».

В «Реале» считают, что трансфер Холанда возможен, но сейчас клуб сосредоточен на подписании Мбаппе.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.