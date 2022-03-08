«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 100 млн евро в год. «Реал» не может повторить это предложение (The Independent)

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«ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе выгоднейший контракт в истории футбола.

По информации The Independent, парижане предложили форварду контракт на сумму 100 миллионов евро в год.

В «Реале» знают об этом, но не могут сделать игроку такое же предложение. Мадридцы надеются, что Килиана привлечет богатая история, а также будущий потенциал клуба. 

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт с зарплатой 50 миллионов евро и бонусом за лояльность в размере 100 миллионов евро.

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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