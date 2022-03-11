Мбаппе и его семья убедились, что нужно переходить в «Реал». Форвард «ПСЖ» чувствовал себя на «Бернабеу» как дома

убедился, что ему стоит перейти в «Реал».

По данным Marca, после игры между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1) на «Сантьяго Бернабеу» форвард парижан почувствовал, что сделал правильный выбор, когда решил перейти в мадридский клуб.

Мбаппе и так не сомневался в выборе, но два дня, проведенные в Мадриде, окончательно убедили его, что нужно переходить в «Реал». И футболист, и его семья осознали, что деньги – не главное в этом вопросе, что, перейдя в «Реал», Килиан будет счастлив, даже если не станет самым богатым игроком на планете.

На француз почувствовал себя как дома. Он ощутил любовь фанатов несмотря на то, что играл в составе соперника «Реала». Кроме того, форвард почувствовал уважение от игроков «Мадрида».

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 25 голов и отдал 14 передач в 35 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.