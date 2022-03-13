Холанд хочет играть в «Барсе» или «Реале». Окружение советует ему перейти в «Ман Сити»

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Эрлинг Холанд хочет играть в «Барселоне» или «Реале».

По данным Diario Sport, приоритет форварда дортмундской «Боруссии» – возможность поиграть в Ла Лиге. По этой причине «Реал» и «Барселона» привлекают его сильнее, чем другие варианты продолжения карьеры.

Окружение футболиста советует ему согласиться на переход в «Манчестер Сити», так как английский клуб предлагает Холанду куда более высокую зарплату, чем испанские команды. Отец форварда, Альф-Инге Холанд, выступавший за «Ман Сити», хочет, чтобы его сын тоже поиграл в составе «горожан». Однако у Эрлинга другое мнение. Ему хотелось бы оказаться в Ла Лиге, его привлекает возможность пожить в Испании.

В окружении Холанда опровергли появившуюся ранее информацию о том, что форвард согласовал контракт с «Манчестер Сити». Окончательного решения о будущем нападающий пока не принял.

От «Реала» и «Барселоны» уже поступили предложения, однако от каталонцев Холанд хочет получить финансовые гарантии, учитывая непростое положение клуба.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за дортмундскую «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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