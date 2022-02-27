«Ман Сити» – фаворит в борьбе за Холанда. «Реал» готов подписать его лишь летом 2023-го

Теги Боруссия Дортмунд Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд может перейти в «Манчестер Сити».

Английский клуб стал фаворитом в борьбе за 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии». «Ман Сити» опережает «Реал» в борьбе за игрока, пишет Bild.

На ситуацию влияют несколько аспектов.

Во-первых, контракт форварда «Реала» Карима Бензема действует до июня 2023 года, и он точно останется в клубе на следующий сезон. По этой причине «Мадрид» планирует трансфер Холанда только на лето 2023 года, но норвежец не собирается оставаться в «Дортмунде» еще на сезон.

Во-вторых, у «Манчестер Сити» не возникнет финансовых проблем при организации сделки. Долгое время «горожане» хотели подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, но лондонцы не отпускали игрока. Теперь интерес «Ман Сити» к нему угас.

В этом сезоне норвежец забил 23 мяча и отдал 5 голевых передач в 20 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах.

Со статистикой 21-летнего игрока, который больше месяца не играл за «Боруссию» из-за травмы, можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные