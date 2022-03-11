Лапорта считает, что «Сити» опережает «Барсу» в борьбе за Холанда. Оба клуба хотят подписать его любой ценой

Теги Боруссия Дортмунд Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Европейские топ-клубы ведут борьбу за Эрлинга Холанда.

Mundo Deportivo пишет, что, по мнению президента «Барселоны» Жоана Лапорты, каталонский клуб уступает «Манчестер Сити» в борьбе за 21-летнего норвежца.

При этом отмечается, что «Барселона», как и «Манчестер Сити», хочет подписать Холанда любой ценой.

С учетом санкций, наложенных на Романа Абрамовича, из борьбы за Холанда выбыл «Челси».

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за дортмундскую «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные