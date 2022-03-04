Лапорта уверен, что «Барса» подпишет Холанда летом. Он знает, что на трансфер нужно 150+ млн евро

работает над трансфером Эрлинга Холанда.

Как пишет Mundo Deportivo, президент каталонского клуба Жоан Лапорта убежден, что «Барса» сможет подписать норвежца летом несмотря на интерес к игроку со стороны , «ПСЖ» и .

Лапорта обсуждал возможную сделку с агентом форварда Мино Райолой. Менеджер знает, что на переход Холанда нужно будет потратить более 150 млн евро. Сейчас президент «Барсы» занят поиском финансирования для этого трансфера. По данным источников в клубе, менеджер рассматривает вариант с вхождением в сделку с CVC, так как полагает, что она принесет «Барсе» нужные средства.

Лапорат знает, что его хорошие отношения с Райолой могут поспособствовать переходу Холанда. Трансфер норвежца – единственная сделка, за которую «Барса» собирается платить. Все остальные летние новички придут в клуб в статусе свободных агентов.

«Ман Сити» опережает «Барсу» в борьбе за Холанда с той точки зрения, что может предложить нападающему более четкий спортивный проект. Однако каталонцы играют лучше, чем несколько месяцев назад, и в клубе считают, что прогресс команды также может повлиять на решение Эрлинга. Кроме того, важным аспектом может стать климат и тот факт, что норвежцу нравится больше, чем .

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

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