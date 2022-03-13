Холанд еще не решил, куда перейдет из «Боруссии». «Ман Сити», «Реал» и «Барса» борются за игрока

Эрлинг Холанд пока не решил, где продолжит карьеру.

Как утверждает Diario Sport, несмотря на новости о том, что контракт с «Манчестер Сити» уже согласован, форвард дортмундской еще не принял окончательного решения о будущем.

В окружении Холанда сообщили, что выбором новой команды игрок займется позднее. Первые шаги в этом направлении могут предпринять в марте, Холанд и его окружение проанализируют все возможные варианты продолжения карьеры

«Ман Сити» пообещал норвежцу, что улучшит уже сделанное предложение, но Холанд хотел бы перейти в клуб . Он ждет предложений от «Барселоны» и «Реала», чтобы принять окончательное решение. Все клубы, участвующие в борьбе за форварда, думают, что все станет ясно в апреле.

«Ман Сити» уверен в успехе, но опасается вмешательства со стороны . же пытается убедить игрока своим спортивным проектом.

Переход в не входит в планы Холанда. Вариант с «ПСЖ» его тоже не очень интересует, так как он не видит особых перспектив в Лиге 1.

«Боруссия» ожидает, что Холанд официально объявит об уходе. Клуб пытался договориться с игроком о новом контракте, но норвежец считает, что ему пора уходить из Бундеслиги.