«Ман Сити» и Холанд согласовали контракт. Трансфер, подписной бонус и комиссионные Райолы оцениваются в 100 млн фунтов (Daily Mail)

«Манчестер Сити» и согласовали личный контракт.

«Горожане» договорились с 21-летним форвардом дортмундской о переходе по окончании сезона, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Германии.

По данным газеты, отступные за норвежца составляют 63 млн фунтов. Вместе с подписным бонусом и комиссионными для , агента Холанда, расходы на трансфер оцениваются в сумму около 100 млн.

Таким образом, в борьбе за нападающего опережает «Реал», «Барселону» и «ПСЖ».

Поспособствовать переезду Холанда на «Этихад» может и то, что его отец в свое время три года играл за «Манчестер Сити».