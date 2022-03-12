«Ман Сити» и Холанд согласовали контракт. Трансфер, подписной бонус и комиссионные Райолы оцениваются в 100 млн фунтов (Daily Mail)

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«Манчестер Сити» и Эрлинг Холанд согласовали личный контракт.

«Горожане» договорились с 21-летним форвардом дортмундской «Боруссии» о переходе по окончании сезона, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Германии.

По данным газеты, отступные за норвежца составляют 63 млн фунтов. Вместе с подписным бонусом и комиссионными для Мино Райолы, агента Холанда, расходы на трансфер оцениваются в сумму около 100 млн.

Таким образом, в борьбе за нападающего «Ман Сити» опережает «Реал», «Барселону» и «ПСЖ».

Поспособствовать переезду Холанда на «Этихад» может и то, что его отец Альф-Инге Холанд в свое время три года играл за «Манчестер Сити».

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