«Ман Сити» и Холанд согласовали контракт. Трансфер, подписной бонус и комиссионные Райолы оцениваются в 100 млн фунтов (Daily Mail)

«Манчестер Сити» и Эрлинг Холанд согласовали личный контракт.
«Горожане» договорились с 21-летним форвардом дортмундской «Боруссии» о переходе по окончании сезона, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Германии.
По данным газеты, отступные за норвежца составляют 63 млн фунтов. Вместе с подписным бонусом и комиссионными для Мино Райолы, агента Холанда, расходы на трансфер оцениваются в сумму около 100 млн.
Таким образом, в борьбе за нападающего «Ман Сити» опережает «Реал», «Барселону» и «ПСЖ».
Поспособствовать переезду Холанда на «Этихад» может и то, что его отец Альф-Инге Холанд в свое время три года играл за «Манчестер Сити».