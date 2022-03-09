«Барса» уверена в трансфере Холанда и считает, что у «Реала» почти нет шансов. Нужно около 250 млн евро

может продолжить карьеру в «Барселоне».

По данным Diario Sport, представители каталонского клуба пообщались с игроком и его окружением и пришли к выводу, что Холанд хочет перейти в «Барсу» следующим летом. Агент форварда тоже хочет, чтобы его клиент оказался в «Барсе».

Норвежца привлекает стиль игры «Барселоны», проект клуба, который нацелен на молодежь. Он чувствует, что у команды есть будущее. Также его привлекает возможность поработать под руководством .

В «Барселоне» считают, что являются главными фаворитами в борьбе за Холанда.

Руководство клуба уже разработало план, в соответствии с которым платежи по сделке будут разбиты на несколько лет. Ожидается, что трансфер Холанда обойдется примерно в 250 млн евро.

Основным конкурентом в борьбе за Холанда каталонцы считают , так как Холанда привлекает возможность поработать с Пепом Гвардиолой, а финансовые возможности английского клуба гораздо выше.

В «Барсе» считают, что у практически нет шансов. Клуб полагает, что в случае, если «Мадрид» подпишет Килиана Мбаппе, у него не хватит средств на трансфер Холанда.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.